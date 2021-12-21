Среди депутатов Госдумы вновь выявлен случай ковида

При этом уровень коллективного иммунитета среди парламентариев составил 95%.

У одного из депутатов Госдумы подтвердился диагноз "ковид". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это первый случай заражения с 8 декабря, когда парламентарий рассказал об отсутствии больных коронавирусом среди депутатов в этом созыве.

"На сегодняшний день один наш коллега заболел", — сказал Володин, но при этом отметил высокий уровень коллективного иммунитета среди парламентариев, который составил 95%.