Среди депутатов Госдумы вновь выявлен случай ковида
В здании Государственной думы РФ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
При этом уровень коллективного иммунитета среди парламентариев составил 95%.
У одного из депутатов Госдумы подтвердился диагноз "ковид". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это первый случай заражения с 8 декабря, когда парламентарий рассказал об отсутствии больных коронавирусом среди депутатов в этом созыве.
"На сегодняшний день один наш коллега заболел", — сказал Володин, но при этом отметил высокий уровень коллективного иммунитета среди парламентариев, который составил 95%.
Ранее Лайф писал, что за последние сутки в России после коронавируса выздоровело 40 219 человек, что стало максимальным значением за всю эпидемию болезни в стране.