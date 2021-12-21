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Регион
Опубликовано 21 декабря 2021, 16:00

Среди депутатов Госдумы вновь выявлен случай ковида

В здании Государственной думы РФ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В здании Государственной думы РФ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

При этом уровень коллективного иммунитета среди парламентариев составил 95%.

У одного из депутатов Госдумы подтвердился диагноз "ковид". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это первый случай заражения с 8 декабря, когда парламентарий рассказал об отсутствии больных коронавирусом среди депутатов в этом созыве.

"На сегодняшний день один наш коллега заболел", — сказал Володин, но при этом отметил высокий уровень коллективного иммунитета среди парламентариев, который составил 95%.

Впервые с 6 октября за сутки в России выявили менее 26 000 случаев ковида
Впервые с 6 октября за сутки в России выявили менее 26 000 случаев ковида

Ранее Лайф писал, что за последние сутки в России после коронавируса выздоровело 40 219 человек, что стало максимальным значением за всю эпидемию болезни в стране.

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Татьяна Миссуми
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