Зеленский потребовал от НАТО конкретных сроков по членству в альянсе
Главной проблемой на пути Киева в альянс является наличие неподконтрольных территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский. © ТАСС / JOHANNA GERON / POOL
Украина в следующем году намерена получить от НАТО более чёткие сроки по членству в альянсе. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, выступая на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".
"Мы стремимся как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень чёткую временную перспективу от НАТО, очень конкретную", — сказал Зеленский.
Ранее МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. Среди предлагаемых пунктов — принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу. Как сообщили позже в российском дипведомстве, если НАТО не ответит на предложение по гарантиям безопасности, Россия прибегнет к плану "Б".
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