Зеленский потребовал от НАТО конкретных сроков по членству в альянсе

Украина в следующем году намерена получить от НАТО более чёткие сроки по членству в альянсе. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, выступая на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Мы стремимся как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень чёткую временную перспективу от НАТО, очень конкретную", — сказал Зеленский.