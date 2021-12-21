НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский потребовал от НАТО конкретных сроков по членству в альянсе

Главной проблемой на пути Киева в альянс является наличие неподконтрольных территорий.

21 декабря, 13:06
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. © ТАСС / JOHANNA GERON / POOL</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. © ТАСС / JOHANNA GERON / POOL

Украина в следующем году намерена получить от НАТО более чёткие сроки по членству в альянсе. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, выступая на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Мы стремимся как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень чёткую временную перспективу от НАТО, очень конкретную", — сказал Зеленский.

Кулеба: Столтенберг не ответил Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО

Кулеба: Столтенберг не ответил Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО

Ранее МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. Среди предлагаемых пунктов — принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу. Как сообщили позже в российском дипведомстве, если НАТО не ответит на предложение по гарантиям безопасности, Россия прибегнет к плану "Б".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1