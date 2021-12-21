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На Украине заявили, что не планируют возобновлять импорт российского электричества

Там подчеркнули, что отсутствие поставок никак не сказалось на осенне-зимнем периоде в стране.

21 декабря, 13:12

© Pixabay

В ближайших планах Украины нет возобновления поставок электроэнергии из России. Об этом в ходе брифинга рассказал министр энергетики Незалежной Герман Галущенко.

"Мы не импортируем электроэнергию из России и не планируем этого делать", — сказал он, добавив, что отсутствие поставок российского электричества никак не сказалось на осенне-зимнем периоде в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическая ситуация на территории страны является стабильной.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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