На Украине заявили, что не планируют возобновлять импорт российского электричества
Там подчеркнули, что отсутствие поставок никак не сказалось на осенне-зимнем периоде в стране.
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В ближайших планах Украины нет возобновления поставок электроэнергии из России. Об этом в ходе брифинга рассказал министр энергетики Незалежной Герман Галущенко.
"Мы не импортируем электроэнергию из России и не планируем этого делать", — сказал он, добавив, что отсутствие поставок российского электричества никак не сказалось на осенне-зимнем периоде в стране.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическая ситуация на территории страны является стабильной.
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