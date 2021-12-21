На Украине заявили, что не планируют возобновлять импорт российского электричества

В ближайших планах Украины нет возобновления поставок электроэнергии из России. Об этом в ходе брифинга рассказал министр энергетики Незалежной Герман Галущенко.

"Мы не импортируем электроэнергию из России и не планируем этого делать", — сказал он, добавив, что отсутствие поставок российского электричества никак не сказалось на осенне-зимнем периоде в стране.