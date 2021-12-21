Мурашко назвал три основных симптома заражения "омикроном"
По словам министра здравоохранения РФ, эти признаки очень сходны с течением гриппа.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают заражение штаммом коронавируса "омикрон", — это першение в горле, лихорадка, мышечные боли.
"Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа", — отметил он на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов назвал сроки распространения "омикрона" в России. По словам эксперта, развитие ситуации во многом будет зависеть от поведения граждан в новогодние праздники. "Омикрон" может "съесть" дельта-вариант, считает иммунолог Арег Тотолян. И если этот штамм действительно вызывает более лёгкую форму CoViD-19, его можно условно назвать спасением, добавил эксперт.
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