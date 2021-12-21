Мурашко назвал три основных симптома заражения "омикроном"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают заражение штаммом коронавируса "омикрон", — это першение в горле, лихорадка, мышечные боли.

"Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа", — отметил он на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.