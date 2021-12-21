Таиланд приостанавливает въезд туристов по программам Test&Go и "Песочница"
Те, кто успел оформить документы, теперь должны будут пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания в стране.
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В Таиланде закрывается регистрация путешественников, желающих въехать в страну по программам Test&Go и "Песочница", за исключением Пхукета. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Приём новых туристов по этим схемам прекратится начиная с полуночи 22 января. Об этом на срочном заседании по инициативе премьер-министра Праюта Чан-Оча сообщили представители Центра управления ситуацией с CoViD-19 (CCSA). Отмечается, что правила могут пересмотреть после 4 января.
Путешественники, уже получившие разрешение на въезд в Таиланд по программам Test&Go и "Песочница", по-прежнему имеют право посетить страну до 10 января, но у новых туристов такой возможности пока не будет. Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул уточнил, что те, кто успел оформить документы, теперь должны будут пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания в Таиланде.
Схема "Песочница" подразумевает, что граждане РФ, пребывающие в Таиланде, в случае необходимости вылета из королевства в страны, указанные в опубликованном списке, смогут вернуться без прохождения карантина. В Генконсульстве РФ в Пхукете уточнили, что россияне, привитые "Спутником V", могут прибывать на Пхукет и Самуи без изоляции, но с обязательным семидневным нахождением в пределах этих островов.
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