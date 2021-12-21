Таиланд приостанавливает въезд туристов по программам Test&Go и "Песочница"

В Таиланде закрывается регистрация путешественников, желающих въехать в страну по программам Test&Go и "Песочница", за исключением Пхукета. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Приём новых туристов по этим схемам прекратится начиная с полуночи 22 января. Об этом на срочном заседании по инициативе премьер-министра Праюта Чан-Оча сообщили представители Центра управления ситуацией с CoViD-19 (CCSA). Отмечается, что правила могут пересмотреть после 4 января.

Путешественники, уже получившие разрешение на въезд в Таиланд по программам Test&Go и "Песочница", по-прежнему имеют право посетить страну до 10 января, но у новых туристов такой возможности пока не будет. Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул уточнил, что те, кто успел оформить документы, теперь должны будут пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания в Таиланде.