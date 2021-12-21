Госдума во II чтении упростила блокировку сайтов по продаже поддельных ковид-сертификатов
Генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к таким ресурсам, не дожидаясь решения суда.
Госдума приняла во II чтении поправку, которой предусмотрена внесудебная блокировка сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов. Такое решение депутаты приняли на пленарном заседании во вторник, пишет ТАСС.
Поправка вносится в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она предусматривает, что генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсам, содержащим предложения о приобретении поддельного документа, "предоставляющего права или освобождающего от обязанностей".
Ранее стало известно, что в Москве с начала пандемии возбудили около 80 дел из-за фальшивых ковид-сертификатов. Как отметил Сергей Собянин, на данный момент проблемы с поддельными документами по-прежнему есть, однако они не глобальны.
Напомним, что 16 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке против CoViD-19, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.
Pexels