Столтенберг предлагает созвать заседание Совета Россия – НАТО для обсуждения Украины

Североатлантический альянс предлагает России провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Мы готовы к диалогу с Россией. Я намерен собрать заседание Совета Россия – НАТО в начале следующего года, чтобы сесть и обсудить эти серьёзные вопросы", — проанонсировал он.

Совет Россия – НАТО был учреждён на римской встрече 28 мая 2002 года. На момент заключения соглашения его участники полагали, что ставят точку в холодной войне. После 2008 года работа совета была сокращена, а после 2014 года свёрнута по инициативе НАТО. Военно-политические контакты между Россией и НАТО начали возобновлять лишь зимой 2017 года, на фоне затяжной войны в Сирии и Ираке.