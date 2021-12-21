Столтенберг предлагает созвать заседание Совета Россия – НАТО для обсуждения Украины
Совет был учреждён на римской встрече 28 мая 2002 года. На момент заключения соглашения его участники полагали, что ставят точку в холодной войне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / BERTRAND GUAY / POOL
Североатлантический альянс предлагает России провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе во вторник.
"Мы готовы к диалогу с Россией. Я намерен собрать заседание Совета Россия – НАТО в начале следующего года, чтобы сесть и обсудить эти серьёзные вопросы", — проанонсировал он.
Совет Россия – НАТО был учреждён на римской встрече 28 мая 2002 года. На момент заключения соглашения его участники полагали, что ставят точку в холодной войне. После 2008 года работа совета была сокращена, а после 2014 года свёрнута по инициативе НАТО. Военно-политические контакты между Россией и НАТО начали возобновлять лишь зимой 2017 года, на фоне затяжной войны в Сирии и Ираке.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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