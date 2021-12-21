Неизвестный "заминировал" метро в двух городах от имени известного тиктокера Ивана Золо

На электронную почту МЧС от имени 17-летнего тиктокера Ивана Золочевского, более известного как Иван Золо, пришло сообщение о том, что он "заминировал" станции метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в телеграм-канале SHOT.

"Здравствуйте, я популярный тиктокер Иван Золочевский. Я решил проверить способности правоохранительных органов нашей страны. Я заложил взрывчатку на всех станциях метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ваша цель — найти взрывчатку и обезвредить", — говорится в отправленном от его имени письме.

При этом сам блогер с аудиторией 1,8 миллиона подписчиков утверждает, что его в очередной раз взломали и сообщение отправлял не он. По словам его родственников, подобные инциденты случались и раньше: "завистники" копировали его аккаунты в соцсетях и "кошмарили" прославившегося в Сети подростка. В последнее время из-за этого он даже перестал появляться в школе.

Как уточняется, правоохранители проверили метро, однако взрывные устройства там не обнаружили. Теперь ищут злоумышленника, который действовал от лица тиктокера.