Мурашко: В России более 40 тысяч детей болеют ковидом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время коронавирусом в стране болеет более 40 тысяч детей. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

"Сегодня активно болеющих [ковидом] детей чуть больше 40 тысяч", — сказал он.

Ранее Мурашко предупредил, что дети не всегда переносят ковид легче взрослых. По его словам, у маленьких пациентов тоже иногда встречаются тяжёлые формы протекания болезни.