Мурашко: В России более 40 тысяч детей болеют ковидом
Об этом министр заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время коронавирусом в стране болеет более 40 тысяч детей. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.
"Сегодня активно болеющих [ковидом] детей чуть больше 40 тысяч", — сказал он.
Ранее Мурашко предупредил, что дети не всегда переносят ковид легче взрослых. По его словам, у маленьких пациентов тоже иногда встречаются тяжёлые формы протекания болезни.
Также Лайф писал, что Россия ещё не вышла из четвёртой волны ковида. Как отметил министр, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо своевременное введение ограничительных мер и продолжение вакцинации. Глава Минздрава также призвал россиян отметить Новый год с семьёй и ограниченным количеством алкоголя. В беседе с корреспондентом Лайфа министр признался, что сам планирует следовать именно такому сценарию праздника.
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