Почти 76 миллионов россиян сделали хотя бы одну прививку от ковида
При этом уже почти десять миллионов жителей страны вакцинировались повторно.
© ТАСС / Фадеичев Сергей
Почти 76 миллионов россиян сделали одну из двух прививок от коронавируса, а полный курс вакцинации прошли 70 миллионов человек. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с ковидом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день вакцин в достаточном количестве, всего провакцинировано первым компонентом почти 76 млн граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 млн человек", — уточнил глава Минздрава.
Министр поблагодарил тех, кто прошёл повторную вакцинацию от ковида, и сообщил, что таких уже почти десять миллионов человек. Он напомнил, что сделать повторную прививку от ковида рекомендуется спустя шесть месяцев.
Ранее Михаил Мурашко докладывал, что вакцинацию от ковида первым компонентом прошли более 62% пожилых россиян.
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