Почти 76 миллионов россиян сделали хотя бы одну прививку от ковида

Почти 76 миллионов россиян сделали одну из двух прививок от коронавируса, а полный курс вакцинации прошли 70 миллионов человек. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с ковидом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день вакцин в достаточном количестве, всего провакцинировано первым компонентом почти 76 млн граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 млн человек", — уточнил глава Минздрава.

Министр поблагодарил тех, кто прошёл повторную вакцинацию от ковида, и сообщил, что таких уже почти десять миллионов человек. Он напомнил, что сделать повторную прививку от ковида рекомендуется спустя шесть месяцев.