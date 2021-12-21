Выжившего на шахте "Листвяжная" спасателя выписали из больницы

Горноспасателя Александра Заковряшина, который пострадал на шахте "Листвяжная", выписали из больницы. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале .

"На амбулаторное наблюдение выписан горноспасатель Александр Заковряшин. По словам заведующего отделением Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Константина Сиворонова, здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 29 пациентов, среди которых 17 шахтёров и 12 спасателей. Всего же под наблюдением сначала находились 77 пациентов: 43 шахтёра и 34 спасателя. Также известно, что в шахте продолжается откачка воды и контроль газовой обстановки. Задействовано двенадцать спасателей ВГСЧ МЧС России и три единицы техники.