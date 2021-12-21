Выжившего на шахте "Листвяжная" спасателя выписали из больницы
Всего в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 29 пациентов, среди которых 17 шахтёров и 12 спасателей.
Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель Александр Заковряшин во время доставки в Центр охраны здоровья шахтёров. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Горноспасателя Александра Заковряшина, который пострадал на шахте "Листвяжная", выписали из больницы. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале.
"На амбулаторное наблюдение выписан горноспасатель Александр Заковряшин. По словам заведующего отделением Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Константина Сиворонова, здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
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Как уточняется, в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 29 пациентов, среди которых 17 шахтёров и 12 спасателей. Всего же под наблюдением сначала находились 77 пациентов: 43 шахтёра и 34 спасателя. Также известно, что в шахте продолжается откачка воды и контроль газовой обстановки. Задействовано двенадцать спасателей ВГСЧ МЧС России и три единицы техники.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. К настоящему моменту тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
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