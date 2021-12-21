Депутат Госдумы Оглоблина рассказала об итогах съезда ОНФ

Заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор проекта "Село. Территория развития" Юлия Оглоблина рассказала об итогах съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ). По её словам, мероприятие начали с обсуждения общенациональной акции "Мы вместе".

"Говорили, конечно, об акции #МЫВМЕСТЕ, мы с неё начали. И президент в своём приветствии тоже отметил большую роль ОНФ именно в этом проекте, потому что мы объединились вместе с общественными объединениями, с предпринимательскими сообществами, чтобы помочь максимально тем, кто нуждается в это сложное ковидное время. И по ряду других проектов тоже подвели итоги — председатель ОНФ курирует каждый их них", — отметила она.

Оглоблина назвала главной задачей ОНФ сделать так, чтобы люди чувствовали изменения и через фронт передавали обратную связь президенту. Она отметила, что проект "Село. Территория развития" был запущен для выполнения именно таких целей. Депутат подчеркнула, что работу в данном направлении надо продолжать. Среди приоритетных задач привлечение кадров в фельдшерские пункты в сёлах и их лицензирование, чтобы они не стояли закрытыми после того, как построятся.

"И чем ещё ценен ОНФ: если жители сигнализируют, что изменений нет и поручение формально выполняется, его не снимают с контроля. Вот это очень важно. То есть мы до конца держим руку на пульсе", — заключила Оглоблина.

Напомним, проект "Село. Территория развития" был запущен в 2019 году по инициативе ОНФ. В его рамках строятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, а также проводится интернет в сельской местности. Работа программы продолжится и в следующем году.