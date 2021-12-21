Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а не прогнозируемой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, размер материнского капитала должен будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года. Решение будет приниматься исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством РФ. В таком же порядке будет пересчитываться размер оставшейся части суммы данной выплаты.

Также, согласно документу, до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет установлен на уровне 483 тысяч 881 рубля за первого ребёнка, 639 тысяч 431 рубля — за второго и последующих.