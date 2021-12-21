Госдеп анонсировал усиление военной помощи Украине в случае агрессии России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила журналистам, что Вашингтон расширит объёмы военной помощи Киеву в случае агрессивных шагов России в отношении Украины.

"Как сказал президент [США Джо] Байден президенту [РФ Владимиру] Путину, в случае дальнейшего вторжения РФ на Украину мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные принадлежности сверх того, что мы уже предоставляем", — сообщила Карен Донфрид на специальном брифинге, посвящённом её поездке в Москву, Киев и Брюссель на прошлой неделе.