Госдеп анонсировал усиление военной помощи Украине в случае агрессии России
Ранее об этом уже уведомлял американский президент Джо Байден в разговоре с главой России Владимиром Путиным.
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила журналистам, что Вашингтон расширит объёмы военной помощи Киеву в случае агрессивных шагов России в отношении Украины.
"Как сказал президент [США Джо] Байден президенту [РФ Владимиру] Путину, в случае дальнейшего вторжения РФ на Украину мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные принадлежности сверх того, что мы уже предоставляем", — сообщила Карен Донфрид на специальном брифинге, посвящённом её поездке в Москву, Киев и Брюссель на прошлой неделе.
Ранее Лайф писал, что в Госдепе заявили, что США представят свой перечень озабоченностей действиями РФ. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, предложения Москвы не развеяли опасений Белого дома касательно ситуации вокруг Украины.
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