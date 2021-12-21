Программист Вакулин объяснил, как распознать сайты мошенников

Есть несколько способов, которые помогут обычным пользователям отличить письма мошенников от предновогодних рассылок магазинов с информацией об акциях. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности, хакер и программист Сергей Вакулин.

"Определить мошеннические сайты стало довольно просто. В основном там возникают разные подарочные коробки, которые надо открывать. На это даётся три попытки. Как правило, на второй или на последней попытке тебе выдаётся какой-то "приз". Просто мошенники уже не любят придумывать что-то новое касательно разработки сайтов. Они просто скачивают готовый скрипт и сайт, размещают его на хостинге", — объяснил Вакулин в беседе с телеканалом "360".

Он также добавил, что на мошеннических сайтах у пользователя часто требуют внести дополнительную сумму денег, чтобы конвертировать рубли в доллары, которые человек якобы выиграл. Верить этому не стоит, приятный подарок в такой ситуации получит только мошенник. По словам Вакулина, ещё одним сигналом о том, что пользователь попал на сайт злоумышленников, может стать запрос на разрешение загрузки файлов. Специалист советует отклонять такие оповещения и не подписываться на ненужные рассылки в браузере.