Дума приняла в I чтении проект об уголовном наказании за злостное нарушение ПДД

Согласно документу, уголовная ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости более чем на 60 километров в час, за выезд на встречку или трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав.

Поправки в УК РФ гласят, что штраф в таком случае составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере доходов осуждённого за период от года до двух. Кроме того, эти правонарушения будут караться обязательными работами до 480 часов, принудительными работами до двух лет или же лишением свободы до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.