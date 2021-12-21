Дума приняла в I чтении проект об уголовном наказании за злостное нарушение ПДД

Документ предполагает, что эти провинности будут караться обязательными и принудительными работами и даже лишением свободы.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности в отношении лихачей за злостное нарушение правил дорожного движения.

Согласно документу, к уголовной ответственности привлекут в том числе за превышение скорости более чем на 60 километров в час, за выезд на встречку или трамвайные пути встречного маршрута — при условии, что допустивший нарушение водитель ранее уже дважды привлекался к административному наказанию за такие же правонарушения и был лишён прав.

Поправки в УК РФ гласят, что в таком случае придётся оплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, он также может выплачиваться из доходов осуждённого за период от года до двух. Кроме того, эти правонарушения будут караться обязательными работами до 480 часов, принудительными работами до двух лет или даже заключением до двух лет. Помимо этого к приговору может быть дополнительно добавлено лишение права занимать определённые должности или осуществлять деятельность на срок до трёх лет.