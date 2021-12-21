Золотые лихачи в клетке: Для злостных нарушителей ПДД вводят уголовную ответственность Госдума под завершение осенней сессии рассматривает законопроект, ужесточающий наказание для лихачей. Им может грозить лишение свободы до двух лет. 20 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Золотые лихачи

В начале апреля этого года в Москве блогер и пранкер Эдвард Бил на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года.

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), подозреваемый в совершении ДТП на Садовом кольце 1 апреля, во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Тверском суде. Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда

В июне в Санкт-Петербурге лихач на жёлтом "порше" без номеров почувствовал себя героем американского боевика и устроил гонки на Невском проспекте. Автомобиль на огромной скорости играл на дороге в шашечки, подрезал других участников движения, в частности общественный транспорт.

А ещё через месяц сотрудники ГИБДД по Москве привлекли к ответственности трёх блогеров, с начала года нарушивших ПДД более 800 раз. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на одного из них приходится 582 нарушения.

Другой известный автоблогер Саид Губдинский 20 ноября на своём автомобиле на высокой скорости, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте и столкнулся лоб в лоб с другой машиной. В результате он и его пассажир погибли и ещё двое получили ранения. Как выяснилось позднее, за блогером числился не один десяток штрафов за лихую езду.

После всех этих случаев в Госдуме решили ускорить работу над законом об ответственности для тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения и, заплатив штраф за превышение скорости, продолжает гонять дальше. Инициаторами выступила группа депутатов фракций ЕР, ЛДПР, СР и "Новые люди".

Суть закона

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Как отмечают авторы, статистика говорит о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения лишь к административной ответственности за превышение скорости и они повторно совершают нарушения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу встречного движения, почти 10% водителей.

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьёй. Она позволит привлекать к ответственности тех, кто ранее был наказан по административному кодексу за существенное превышение скорости (на 60 км/ч и выше) или выезд на полосу встречного движения и потом в течение года повторно попался на том же нарушении. Важно при этом, что под данную категорию не подпадают водители, чьи нарушения были зафиксированы с помощью автоматической видеофиксации.

Среди наказаний новая статья предусматривает: штраф от 200 до 300 тысяч рублей;

до 480 часов обязательных работ;

до двух лет принудительных работ;

лишение свободы до двух лет;

сопутствующее основному наказанию лишение права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью сроком на три года.

Верховный суд не одобряет

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В ходе разработки законопроекта против лихачей Госдума получила отзывы из различных госорганов. Правительство высказало твёрдое "да" принятию новых мер. А вот Верховный суд внёс несколько замечаний. В частности, в случае применения наказания за повторное нарушение нужно учитывать возможную тяжесть последствий происшествия. То есть если, имея штраф за существенное превышение скорости, водитель выехал на встречную полосу, то применяться, по мнению судей, новая статья может, только если автомобиль нарушителя ехал, например, в лоб другому авто или угрожал жизни пешехода.

Второе замечание Верховного суда связано с узким кругом нарушений для применения статьи, которые предложили депутаты. По судебной статистике, за прошлый год значительное количество россиян было наказано также и за повторное управление автомобилем гражданином, лишённым прав, и за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, и за оставление места происшествия, но их почему-то в законопроект не включили.

Так или иначе, по заявлению председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон хотят принять до конца сессии. Своё последнее заседание нижняя палата парламента проведёт 22 декабря. Получается, закон о лихачах рассмотрят в трёх чтениях за два дня.

Авторы Алексей Соков