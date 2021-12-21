Освобождённый из-под стражи в США бизнесмен Олег Никитин вернулся в Россию

Россиянин Олег Никитин, признавший вину в сговоре с целью нарушения введённых Вашингтоном в отношении РФ санкций на поставки некоторых видов оборудования, вернулся на родину. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня после двух лет борьбы рейс "Аэрофлота" доставил Олега Никитина на родину. Он первый раз за два года обнял своих жену и детей на родной земле", — сказала она.