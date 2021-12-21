Освобождённый из-под стражи в США бизнесмен Олег Никитин вернулся в Россию
Там гражданина РФ приговорили к двум годам и четырём месяцам тюрьмы, но в связи с двухлетним ожиданием вердикта его депортировали.
Фото © Pixabay
Россиянин Олег Никитин, признавший вину в сговоре с целью нарушения введённых Вашингтоном в отношении РФ санкций на поставки некоторых видов оборудования, вернулся на родину. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня после двух лет борьбы рейс "Аэрофлота" доставил Олега Никитина на родину. Он первый раз за два года обнял своих жену и детей на родной земле", — сказала она.
Гражданина России Олега Никитина арестовали в США в декабре 2019 года. Его обвинили в финансовых махинациях. В конце марта 2021-го он признался в сговоре с целью уклонения от правил экспорта и нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Позднее было принято решение депортировать россиянина в РФ. Наказание соответствует сроку, который мужчина уже отсидел в ожидании судебного решения.
Комментариев: 0