Попова сообщила о выписке первых пациентов со штаммом "омикрон" в России

"На сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационара, так же как и те, кто благополучно прошёл 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе. И в связи с тем, что у пациентов были отрицательные тесты на все варианты вируса и не ухудшалось самочувствие, по истечении 14 дней они были выписаны и отправлены по домам", — отметила главный санитарный врач страны.