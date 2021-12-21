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Попова сообщила о выписке первых пациентов со штаммом "омикрон" в России

По словам главы Роспотребнадзора, у всех заболевание прошло достаточно спокойно, без тяжёлых случаев.

21 декабря, 15:55

© Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Первые 16 пациентов, у которых в России выявили штамм коронавируса "омикрон", выздоровели и выписались из стационаров. Об этом в интервью kp.ru рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационара, так же как и те, кто благополучно прошёл 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе. И в связи с тем, что у пациентов были отрицательные тесты на все варианты вируса и не ухудшалось самочувствие, по истечении 14 дней они были выписаны и отправлены по домам", — отметила главный санитарный врач страны.

Она также добавила, что у всех пациентов заболевание прошло достаточно спокойно, без тяжёлых случаев.

Попова рассказала о способности "омикрона" заражать мышей и крыс

Попова рассказала о способности "омикрона" заражать мышей и крыс

Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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