Число заболевших омикрон-штаммом в России выросло до 41
Состояние всех пациентов стабильное, в основном за счёт того, что большинство из них имеют иммунитет.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья
Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 41. Об этом на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В РФ <…> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса "омикрон". Все больные находятся в стационаре", — сказала она.
Попова уточнила, что на сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, в основном за счёт того, что большинство из них имеют иммунитет.
Ранее Лайф сообщал, что число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в России достигло 30 человек. Пока распространение особо заразной вариации ковида удаётся сдерживать. Инфекцию в основном завозят из-за рубежа.
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