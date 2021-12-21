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Число заболевших омикрон-штаммом в России выросло до 41

Состояние всех пациентов стабильное, в основном за счёт того, что большинство из них имеют иммунитет.

21 декабря, 14:56
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 41. Об этом на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ <…> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса "омикрон". Все больные находятся в стационаре", — сказала она.

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Попова уточнила, что на сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, в основном за счёт того, что большинство из них имеют иммунитет.

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Ранее Лайф сообщал, что число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в России достигло 30 человек. Пока распространение особо заразной вариации ковида удаётся сдерживать. Инфекцию в основном завозят из-за рубежа.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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