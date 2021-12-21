Число заболевших омикрон-штаммом в России выросло до 41

Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 41. Об этом на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ <…> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса "омикрон". Все больные находятся в стационаре", — сказала она.

Попова уточнила, что на сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, в основном за счёт того, что большинство из них имеют иммунитет.