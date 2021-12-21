Плюсы и минусы закона о штрафах за отказ от вакцинации Лайф изучил опыт европейских стран и опросил экспертов, как изменит жизнь россиян закон об отказе от вакцинации. 20 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Чья инициатива

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти изучают мировой опыт введения штрафа за отказ от вакцинации против коронавируса. По её словам, нужно проанализировать, насколько такие меры доказали свою эффективность.

Эти разговоры поспешил опровергнуть сенатор Андрей Клишас. "В России не введут штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса", — заявил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству. Он аргументировал это тем, что в стране не введена обязательная вакцинация от CoViD.

Международный опыт

В Австрии уже подготовлен законопроект, согласно которому отказ от вакцинации будет караться штрафом. Отказы повлекут за собой вызовы для бесед в администрацию округа. В случае дальнейшего отказа от прививки австрийцев начнут штрафовать на 3600 евро, а в дальнейшем — до 7200 евро.

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Аналогичные меры предлагают вводить и в Греции. Если закон примут, то меры будут направлены на людей старше 60 лет, отказ для каждого из них будет стоить 100 евро ежемесячно.

С 2019 года в Италии действует закон об обязательной вакцинации. Дети без прививки не допускаются в образовательные учреждения, отказ от вакцинации обходится для родителей в 500 евро. При этом прививка от CoViD-19 в перечень обязательных вакцин не входит, её необходимо делать только медработникам, их несогласие прививаться карается штрафом в 400–3000 евро.

Во Франции вакцинация от ковида обязательна для работников медицинской сферы, пожарной охраны и сотрудников учреждений для престарелых. Первый штраф за отсутствие прививки составит 135 евро, второй — 1500 евро, в третий раз — французское правосудие может наказать тюремным заключением до шести месяцев.

Как закон о штрафах могут реализовать в России

Европейские штрафы в переводе на российские деньги составляют десятки тысяч рублей. Готовы ли наши граждане к такому повороту? Эксперты считают, что подобные меры принесут больше минусов, чем плюсов.

Президент неоднократно высказывался о том, что всё может быть только добровольно, кроме того, есть конституционное право, которое закрепляет добровольное согласие на любые медицинские вмешательства. И вряд ли получится обойти эти моменты в законном порядке Илья Ремесло Правозащитник и юрист

Политолог Марат Баширов полагает, что на сегодняшний день запретительных мер уже достаточно, так как количество заболевших в сутки уже упало на 14%.

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Сомневаюсь, что нужно ужесточать, мне кажется, нужно разобраться в причинах. Сейчас закручивать гайки — это бить по экономике России. Любые ограничения сильно сказываются на среднем и малом бизнесе, мне кажется, об этом пора подумать. В конце концов, развал этой сферы может принести ещё большие последствия Марат Баширов Политолог

Как полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, закручивать гайки против антипрививочников нужно, но делать это надо аккуратно. Введение больших штрафов только вызовет ненужное озлобление, в том числе и потому, что достаточно большой процент россиян не может вакцинироваться по медицинским причинам.

— Малые штрафы — размером в 500–1000 рублей — смысла иметь не будут, вакцинироваться всё равно не будут, а озлобленность появится. Тут нужно всё делать иначе. Например, вводить обязательный локдаун для всех, нарушение которого будет штрафоваться, но освобождать от него тех, кто переболел, привился или получил официальный медотвод. Тогда это будет восприниматься как бонус, который можно получить за счёт вакцинации, — отметил эксперт.

Политолог Александр Роджерс считает, что прежде нужно ужесточать ответственность распространителей заведомо ложной информации. Соответствующая статья закона существует, но используется очень редко и в самой мягкой форме.

— Ежедневно гибнет более тысячи россиян, и смерти многих из них на совести антипрививочников, распространяющих суеверия и теории заговора. Как показывает недавно опубликованная статистика, антиваксеры ведут себя в Сети крайне агрессивно, навязывают своё мнение в несколько раз чаще, чем сторонники вакцинации, а также часто сопровождают свою пропаганду оскорблениями и угрозами. Используя уничижительные прозвища и навешивая ярлыки — "намордники" на маски, "жижа" и "шмурдяк" на вакцины, "барановирус" — для нападок на сторонников вакцинации, — отметил Роджерс.

Пропаганду антипрививочников также активно поддерживают иностранные ботофермы, а сама она давит на эмоции и страхи, а не оперирует фактами. В таких условиях, считает он, ужесточение реагирования на подобные вбросы является насущной необходимостью.

Авторы Никита Юрченко