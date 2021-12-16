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Регион

Что изменится в законопроекте о введении сертификатов по вакцинации в общественных местах ко второму чтению

Парламентарии, собрав предложения от граждан и региональных заксобраний, намерены доработать документ и внести большое число поправок.

Опубликовано 16 декабря 2021, 21:08
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Система контроля передвижения граждан с использованием QR-кода. Фото © ТАСС / Пименов Роман

Система контроля передвижения граждан с использованием QR-кода. Фото © ТАСС / Пименов Роман

Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов о прививке, перенесённой болезни или медотводе. Ко второму чтению он будет доработан с учётом мнения общественности и предложений из регионов. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что законопроект носит рамочный характер и никаких опрометчивых решений приниматься не будет.

В значительной степени закон носит рамочный характер и в этом смысле должен быть проработан дополнительно. Регионам мы передали значительный объём полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдём решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить, — сказал президент.

Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Он коснётся лишь мест проведения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. Совершеннолетним гражданам нужно будет предъявлять QR-код о прививке или документ, который подтвердит, что человек переболел коронавирусом, или медицинский отвод от вакцинации.

Согласно документу, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Граждане, которые не получили сертификат, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Уже с февраля эта возможность сохранится лишь у граждан с медотводом. Решение об использовании сертификатов и перечне объектов, где они потребуются, перекладывается на региональные власти. Сегодня заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что 58,3 миллиона граждан оформили сертификаты через портал "Госуслуги" и 1,7 миллиона — через МФЦ.

Законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов, — сказала Голикова. Речь идёт совершенно о другом — что на территории РФ используется единый документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесённом заболевании и медицинском отводе. А штриховой код внутри него — это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия той документации, — подчеркнула зампред правительства.

Ко второму чтению основное тело закона будет сохранено. Регионы получат полномочия по тому, как вводить сертификаты о вакцинации, и вся ответственность будет перенесена на их плечи. Коридор решений может оказаться длинным и будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в регионе. Одно из принципиальных изменений коснётся определения критериев пандемии, эти полномочия останутся у Роспотребнадзора

Марат Баширов

Политолог

Ко второму чтению основное тело закона будет сохранено. Регионы получат полномочия по тому, как вводить сертификаты о вакцинации, и вся ответственность будет перенесена на их плечи. Коридор решений может оказаться длинным и будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в регионе. Одно из принципиальных изменений коснётся определения критериев пандемии, эти полномочия останутся у Роспотребнадзора
Ко второму чтению основное тело закона будет сохранено. Регионы получат полномочия по тому, как вводить сертификаты о вакцинации, и вся ответственность будет перенесена на их плечи. Коридор решений может оказаться длинным и будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в регионе. Одно из принципиальных изменений коснётся определения критериев пандемии, эти полномочия останутся у Роспотребнадзора

Госдума учтёт все конструктивные предложения, которые поступают от граждан и парламентариев из разных регионов. "Единая Россия" получила обратную связь и ко второму чтению готовит все соответствующие поправки. Их может быть очень много. Тем более и президент высказывался в том духе, что нужно исходить из здравого смысла и удобства граждан, но не теряя смысл борьбы с этим заболеванием. Закон будет касаться в перспективе и других подобных ситуаций. Нужно понимать, что это меры не только сегодняшнего дня, а в целом задел на будущее, полагает политолог Алексей Мартынов.

Обширный пакет предложений от регионов частично озвучен. Понятно, что есть желание не нагнетать, не закручивать гайки, не останавливать экономику и нормальную жизнь, но, с другой стороны, есть угроза опасности распространения вируса, если определённые параметры заражения будут превышены, то потребуются жёсткие меры, тут уж ничего не поделаешь

Алексей Мартынов

Политолог

Обширный пакет предложений от регионов частично озвучен. Понятно, что есть желание не нагнетать, не закручивать гайки, не останавливать экономику и нормальную жизнь, но, с другой стороны, есть угроза опасности распространения вируса, если определённые параметры заражения будут превышены, то потребуются жёсткие меры, тут уж ничего не поделаешь
Обширный пакет предложений от регионов частично озвучен. Понятно, что есть желание не нагнетать, не закручивать гайки, не останавливать экономику и нормальную жизнь, но, с другой стороны, есть угроза опасности распространения вируса, если определённые параметры заражения будут превышены, то потребуются жёсткие меры, тут уж ничего не поделаешь

"Единая Россия" поддержала документ в первом чтении, но ко второму намерена провести серьёзную работу по его глубокой проработке со всеми нюансами совместно с правительством.

Мы не раз говорили, что сформировали народную программу, что мы несём за неё ответственность. Это хороший пример, когда партия "Единая Россия" продемонстрировала полную ответственность и понимание в работе с правительством, — отметил лидер фракции "Единой России" Владимир Васильев.

Второй проект закона по транспорту будет тоже дорабатываться, пояснили в партии, с "учётом того, что у нас очень большая страна" и условия жизни в городах не могут уравниваться с удалёнными регионами, "где не каждую неделю летает вертолёт, легкомоторный самолёт или ходит какой-то другой транспорт".

Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении
Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении
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Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко
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