Что изменится в законопроекте о введении сертификатов по вакцинации в общественных местах ко второму чтению Парламентарии, собрав предложения от граждан и региональных заксобраний, намерены доработать документ и внести большое число поправок. 6196 6196 Система контроля передвижения граждан с использованием QR-кода. Фото © ТАСС / Пименов Роман

Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов о прививке, перенесённой болезни или медотводе. Ко второму чтению он будет доработан с учётом мнения общественности и предложений из регионов. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что законопроект носит рамочный характер и никаких опрометчивых решений приниматься не будет.

— В значительной степени закон носит рамочный характер и в этом смысле должен быть проработан дополнительно. Регионам мы передали значительный объём полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдём решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить, — сказал президент.

Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Он коснётся лишь мест проведения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. Совершеннолетним гражданам нужно будет предъявлять QR-код о прививке или документ, который подтвердит, что человек переболел коронавирусом, или медицинский отвод от вакцинации.

Согласно документу, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Граждане, которые не получили сертификат, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Уже с февраля эта возможность сохранится лишь у граждан с медотводом. Решение об использовании сертификатов и перечне объектов, где они потребуются, перекладывается на региональные власти. Сегодня заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что 58,3 миллиона граждан оформили сертификаты через портал "Госуслуги" и 1,7 миллиона — через МФЦ.

— Законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов, — сказала Голикова. — Речь идёт совершенно о другом — что на территории РФ используется единый документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесённом заболевании и медицинском отводе. А штриховой код внутри него — это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия той документации, — подчеркнула зампред правительства.

Ко второму чтению основное тело закона будет сохранено. Регионы получат полномочия по тому, как вводить сертификаты о вакцинации, и вся ответственность будет перенесена на их плечи. Коридор решений может оказаться длинным и будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в регионе. Одно из принципиальных изменений коснётся определения критериев пандемии, эти полномочия останутся у Роспотребнадзора Марат Баширов Политолог

Госдума учтёт все конструктивные предложения, которые поступают от граждан и парламентариев из разных регионов. "Единая Россия" получила обратную связь и ко второму чтению готовит все соответствующие поправки. Их может быть очень много. Тем более и президент высказывался в том духе, что нужно исходить из здравого смысла и удобства граждан, но не теряя смысл борьбы с этим заболеванием. Закон будет касаться в перспективе и других подобных ситуаций. Нужно понимать, что это меры не только сегодняшнего дня, а в целом задел на будущее, полагает политолог Алексей Мартынов.

Обширный пакет предложений от регионов частично озвучен. Понятно, что есть желание не нагнетать, не закручивать гайки, не останавливать экономику и нормальную жизнь, но, с другой стороны, есть угроза опасности распространения вируса, если определённые параметры заражения будут превышены, то потребуются жёсткие меры, тут уж ничего не поделаешь Алексей Мартынов Политолог

"Единая Россия" поддержала документ в первом чтении, но ко второму намерена провести серьёзную работу по его глубокой проработке со всеми нюансами совместно с правительством.

— Мы не раз говорили, что сформировали народную программу, что мы несём за неё ответственность. Это хороший пример, когда партия "Единая Россия" продемонстрировала полную ответственность и понимание в работе с правительством, — отметил лидер фракции "Единой России" Владимир Васильев.

Второй проект закона по транспорту будет тоже дорабатываться, пояснили в партии, с "учётом того, что у нас очень большая страна" и условия жизни в городах не могут уравниваться с удалёнными регионами, "где не каждую неделю летает вертолёт, легкомоторный самолёт или ходит какой-то другой транспорт".

Авторы Никита Юрченко