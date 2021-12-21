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Психолог Кульгавчук посоветовал начать поиск идеального мужа с создания его "аватара"

Если хочется доброго и хорошего, надо сначала стать такой самой, рекомендует эксперт.

21 декабря, 15:44

Фото © Pixabay

Охоту на мужчину следует начинать с проработки его идеального образа. Если женщина сама не знает, кто ей нужен, то и попадаются в её сети только "недостойные". Психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук в интервью РИА ФАН объяснил, как удачно выйти замуж.

"Проанализировать с ручкой и бумагой все свои прежние отношения. Создать "аватар", то есть образ, кто нужен ей в жизни. Каковы черты его характера, в чём они проявляются. Понять, где "водятся" такие мужчины. Понять, что нравится им", — уточнил он.

При этом нужно быть требовательной и к себе, ответить на вопрос, что своему мужчине сможешь дать ты, добавил психолог. Женщина не должна сидеть и ждать принца на белом коне, нужно развиваться самой, найти свои точки роста, проработать их, а потом искать мужчину.

"Девушка или женщина должна понять, что ей никто ничего не должен. Принять мир как прекрасную территорию, жить с открытой душой. Если хочется доброго и хорошего, надо сначала стать такой самой. Уметь созидать, а не потреблять. Искать своего человека. Не размениваться. Уметь строить отношения. Развивать эмпатию, которая сначала поможет в отношениях, а потом и в материнстве", — дал совет незамужним Кульгавчук.

Многим девушкам банально не хватает психологической грамотности. Они обвиняют в неудачном выборе партнёра своё окружение, образ отца из детства или просто твердят, что перевелись рыцари на этой планете. Но это несерьёзный подход. А вообще, предложил психолог, нужно в школе преподавать такой предмет, как поиск партнёра и создание семьи.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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