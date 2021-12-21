Дума приняла в I чтении закон о запрете продажи животных в зоомагазинах и на рынках

Авторы документа отметили, что питомцы зачастую содержатся в таких местах в стеснённых условиях, без надлежащей помощи и ухода.

Госдума в ходе пленарного заседания одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий торговлю животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках. При этом соответствующие требования будет устанавливать кабмин, отмечается в документе.

"Животные зачастую содержатся в стеснённых условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишённые нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм. В этой связи в целях обеспечения гуманного обращения с животными предлагается установить требования к местам, где осуществляется продажа животных, исключающие жестокое обращение с ними", — говорится в пояснительной записке.

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Законопроект был внесён в Госдуму в июле 2021 года, автором инициативы выступил депутат от ЕР Владимир Бурматов.