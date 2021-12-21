Врач Акинфиев рассказал, сколько запах "гнили" может преследовать пациентов после ковида

У тех, кто переболел ковидом, может наблюдаться длительное расстройство обоняния, сказал в беседе с URA.ru врач-инфекционист Илья Акинфиев. Вылечить его медикаментозно не удаётся. Недуг проходить сам, но порой на это уходит полгода.

"Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а ещё хуже — на патологические запахи, то есть они не ощущают приятные запахи, только гнилостные. Что бы они ни нюхали, даже любимые цветы, ощущают гнилостный запах. Всё, что пробовали из медикаментозного лечения, различные капли, ничего не работает", — пояснил врач.

Слова Акинфиева подтвердил его коллега, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он увидел тому причиной отрицательное влияние ковида на сосуды. А так как они есть во всех органах и тканях — это и может вызвать развитие осложнений, в том числе с обонянием. По словам Малышева, больше негативных последствий после ковида наблюдается у людей с имеющимися хроническими болезнями.