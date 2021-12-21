Пробки на дорогах Москвы достигли десяти баллов
Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и Третьему транспортному кольцу.
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Пробки на дорогах Москвы достигли максимальных десяти баллов. Как сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта, этот максимум фиксируется второй день подряд.
"Основные причины: рост числа поездок, ограничения движения в местах проведения строительных работ, увеличение числа мелких ДТП. Автомобили едут со средней скоростью — 22 км/ч, автобусы — 27 км/ч", — пояснили в департаменте.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и Третьему транспортному кольцу. Наблюдаются пробки на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлёвской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкой, Бутырской, проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также по большей части МКАД.
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