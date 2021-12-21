Пробки на дорогах Москвы достигли десяти баллов

Пробки на дорогах Москвы достигли максимальных десяти баллов. Как сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта, этот максимум фиксируется второй день подряд .

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и Третьему транспортному кольцу. Наблюдаются пробки на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлёвской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкой, Бутырской, проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также по большей части МКАД.