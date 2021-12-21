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Восстановлен маршрут питерского таксиста, который зарезал одного пассажира и ранил другого

После нападения с ножом Атакишиев обратился к своему коллеге с просьбой вывезти его из города.

21 декабря, 15:12
<p>Таксист, убивший клиента в Петербурге, едет в СИЗО ©<a href="https://t.me/shot_shot/32718" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/shot_shot/32720" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Таксист, убивший клиента в Петербурге, едет в СИЗО © SHOT

Арестованный по подозрению в убийстве таксист из Санкт-Петербурга Джаббар Атакишиев катал своих пассажиров от Мурина к центру города. По словам источника Лайфа, поездка началась с Выборгского района.

Оттуда они отправились в Невский район, заехали в магазин, а затем Атакишиев снова отвёз пассажиров в Выборгский район. Там он отключил агрегатор и за 500 рублей повёз мужчин в сторону района Московский, где и произошёл конфликт. Но в Невском GPS-трекер отключился, так как таксист закончил заказ в телефоне. В связи с этим отследить другие остановки по пути в Московский район не удалось.

Зарезавший пассажира таксист из Петербурга объяснил расправу желанием скорее пойти домой

Зарезавший пассажира таксист из Петербурга объяснил расправу желанием скорее пойти домой

Собеседник Лайфа уточнил, что после нападения на пассажиров Атакишиев бросил машину в другом месте и отправился домой. Там он попросил другого таксиста вывезти его из города, и, когда тот согласился, мужчины вернулись за вещами Атакишиева к его машине, а затем водитель увёз преступника за город. На допросе "помощник" заявил, что ранее с питерским таксистом он не был знаком и просто выполнял заказ.

Лайф публикует видео, как истекающие кровью пассажиры прятались от питерского таксиста в магазине

Лайф публикует видео, как истекающие кровью пассажиры прятались от питерского таксиста в магазине

Напомним, нападение произошло вечером 10 декабря на крыльце магазина на улице Ленсовета. Причиной конфликта стало поведение пьяных пассажиров, которые добавляли новые точки к маршруту и громко слушали музыку. В конце они не смогли расплатиться, из-за чего один из них пошёл в банкомат. В этот момент водитель напал на второго пассажира.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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