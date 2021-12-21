Восстановлен маршрут питерского таксиста, который зарезал одного пассажира и ранил другого

Арестованный по подозрению в убийстве таксист из Санкт-Петербурга Джаббар Атакишиев катал своих пассажиров от Мурина к центру города. По словам источника Лайфа, поездка началась с Выборгского района.

Оттуда они отправились в Невский район, заехали в магазин, а затем Атакишиев снова отвёз пассажиров в Выборгский район. Там он отключил агрегатор и за 500 рублей повёз мужчин в сторону района Московский, где и произошёл конфликт. Но в Невском GPS-трекер отключился, так как таксист закончил заказ в телефоне. В связи с этим отследить другие остановки по пути в Московский район не удалось.

Собеседник Лайфа уточнил, что после нападения на пассажиров Атакишиев бросил машину в другом месте и отправился домой. Там он попросил другого таксиста вывезти его из города, и, когда тот согласился, мужчины вернулись за вещами Атакишиева к его машине, а затем водитель увёз преступника за город. На допросе "помощник" заявил, что ранее с питерским таксистом он не был знаком и просто выполнял заказ.