Законопроект о пожизненном сроке для педофилов прошёл первое чтение в Госдуме

Документ не вызвал возражений у Верховного суда и был поддержан правительством.

Госдума приняла в первом чтении внесённый законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Согласно законопроекту, педофилам за повторное совершение изнасилования в отношении несовершеннолетних нужно вменять максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также для ранее не привлекавшихся по данным статьям, если преступление совершено в отношении двух и более малолетних и если преступление отягощается другими проступками. Поправки планируют внести в статьи УК РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера".

Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Возраст решили поднять из-за возможности применения пожизненного срока к рецидивистам. Авторами инициативы выступили парламентарии от "Единой России". Законопроект не вызвал возражений у Верховного суда и был поддержан правительством.