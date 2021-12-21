Путин исполнил мечту мальчика из Подмосковья и поговорил с ним по телефону
Президент пообещал помочь семье и сделать так, чтобы они жили в комфортных условиях.
Владимир Путин беседует с мальчиком © LIFE
Путин исполнил мечту мальчика из Подмосковья и поговорил с ним по телефону © LIFE
В рамках всероссийской новогодней акции "Ёлка желаний" президент России Владимир Путин исполнил мечту 14-летнего Марка Кобленева из Подмосковья и подарил ему гитару. После того как юноша получил заветный инструмент, с ним связался глава государства.
В телефонном разговоре они обсудили любимых музыкантов мальчика. Марк признался, что ещё не умеет играть на гитаре, но очень хочет научиться.
"А ты в каком месте сейчас живёшь? У вас есть рядом какие-то музыкальные школы, кружки? Далеко они от того места, где ты живёшь?" — поинтересовался президент.
Мама мальчика рассказала ему, что они живут у знакомой многодетной семьи. Путин пообещал в честь Нового года помочь им, поговорить с губернатором и подумать, что можно сделать, чтобы обе семьи жили в комфортных условиях.
"Хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом и пожелать всего самого доброго. Думаю, у тебя всё получится", — сказал Марку на прощание российский лидер.
А ранее Владимир Путин воплотил мечту 13-летней школьницы из Ставрополья. Девочка хотела побывать в Мариинском театре. После похода на спектакль президент поговорил со школьницей и пригласил её вместе с мамой в Москву на ледовое представление "Лебединое озеро".
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