Бывший милиционер застрелил любовника экс-супруги и ранил её начальницу в Брянской области

В Брянской области бывший милиционер поссорился с экс-супругой, убил её любовника и ранил ещё одну женщину. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Драма разыгралась накануне в посёлке Рогнедино, где 48-летний Игорь П. выяснял отношения с бывшей женой. Когда градус ссоры поднялся до предела, мужчина сорвался в магазин, где работала экс-супруга, и выстрелил из ружья в её начальницу. По данным Лайфа, женщину поместили в реанимацию.

Гильзы от ружья на месте преступления © LIFE

Далее Игорь направился в соседнюю деревню, где "навестил" нового ухажёра своей бывшей спутницы жизни. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого стрелок скрылся, а его экс-супругу и двух малолетних детей взяли под охрану. По данным источника Лайфа, в 2000-х он был судим за убийство. Тогда Игорь зарезал человека в пьяной драке.

48-летнего подозреваемого удалось задержать. Сотрудники полиции поймали его в подмосковной Верее, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы Брянской области.