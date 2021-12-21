"Ак Барс" подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Фером
Соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Фото © Getty Images / Danny Murphy / Icon Sportswire
Казанский "Ак Барс" подписал контракт с канадским нападающим Эриком Фером. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2021/22. Два последних сезона Фер провёл в Швейцарской национальной лиге, выступая за команду "Женева-Серветт".
"Очень рад присоединиться к "Ак Барсу" и готов сделать всё, чтобы команда смогла завоевать Кубок Гагарина. Главный тренер объяснил, что ожидает от меня той же игры, которую я показывал в прошлом сезоне: активный силовой хоккей и выход в спецбригадах", — заявил новичок клуба.
Эрик Фер в деле pic.twitter.com/jd1BivwW6F— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 21, 2021
В 2016 году Фер стал победителем Кубка Стэнли в составе клуба "Питтсбург Пингвинз". В НХЛ он также играл за команды "Вашингтон Кэпиталз", "Виннипег Джетс", "Торонто Мэйпл Лифс", "Сан-Хосе Шаркс" и "Миннесота Уайлд".
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