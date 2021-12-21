"Ак Барс" подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Фером

Казанский "Ак Барс" подписал контракт с канадским нападающим Эриком Фером. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2021/22. Два последних сезона Фер провёл в Швейцарской национальной лиге, выступая за команду "Женева-Серветт".

"Очень рад присоединиться к "Ак Барсу" и готов сделать всё, чтобы команда смогла завоевать Кубок Гагарина. Главный тренер объяснил, что ожидает от меня той же игры, которую я показывал в прошлом сезоне: активный силовой хоккей и выход в спецбригадах", — заявил новичок клуба.

Эрик Фер в деле pic.twitter.com/jd1BivwW6F — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 21, 2021