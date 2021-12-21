Ни в футболе, ни в личной жизни: Супруга Кокорина дождалась его из тюрьмы, но теперь объявила о расставании В жизни известного российского нападающего наступил очень тяжёлый момент: своему клубу он не нужен, да и семье, видимо, теперь тоже. 21 декабря, 14:23 Александр Кокорин и Дарья Валитова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

2021 год для российского футболиста "Фиорентины" Александра Кокорина выдался крайне непростым. Переезд в Италию, травмы, невнятная игра — всё это истории давно описанные. Теперь же ко всему прочему прибавилось расставание с супругой Дарьей Валитовой. В жизни пары было много тяжелейших испытаний, которые она сумела пройти.

"Наши пути разошлись"

Несмотря на весь достаточно скандальный имидж, Кокорин вместе с Валитовой был с 2014 года. Сразу же оговоримся, супругами их называют чисто формально, ибо пара не состояла в официальных отношениях. В 2017 году у них родился сын Майкл, который, несмотря на юный возраст, имеет тысячи подписчиков в "Инстаграме" и даже собственный бренд одежды. Теперь же отношениям пришёл конец.

— Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно, — написала Валитова у себя в сториз.

Можно сказать, что теперь о расставании стало известно официально. При этом ещё летом Кокорин и Валитова отписались друг от друга в "Инстаграме" — по нынешним временам мера более чем серьёзная. Тогда Валитова свою отписку сопроводила достаточно длинным постом о предательстве близкого человека. Кто именно имелся в виду, в посте не говорилось, но все всё поняли.

— Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжёлое, что может случиться с каждым из нас… Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать, наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод, — написала девушка.

Причины расставания остаются неизвестными. Исходя из летнего поста, можно строить догадки об изменах, но всё это именно догадки, не больше. Другой вопрос, что в Италии Кокорин живёт один, без супруги и ребёнка. Вполне возможно, что итальянская командировка нападающего стала для него трудным испытанием не только с точки зрения футбольной, но и личной жизни.

Дождалась из тюрьмы, простила загул со стриптизёршами

Понятно, что за семилетнюю историю отношений Кокорина и Валитовой набралось некоторое количество неприятных историй. Хотя в целом и тут стоит отдать паре должное, скандалов у них было не так много. Самый громкий, что естественно, — драка в московской "Кофемании", которая на полтора года оставила футбол без Кокорина. Вместе с Павлом Мамаевым нападающий отправился в тюрьму, откуда вышел по УДО.

Валитова, словно жена декабриста, тогда дождалась своего возлюбленного. К слову, то же самое было и у Аланы Мамаевой — жены (на тот момент) Павла Мамаева. Удивительное дело, но обе пары распались именно в 2021 году. Причём развод последних стал чуть ли не самой громкой историей отечественного спорта.

Ещё одна громкая история была в 2014 году. В конце года после матча "Динамо" (именно за него тогда играл Кокорин) против "Рубина" Александр отправился в один из банных комплексов в Барвихе, где очень неплохо провёл время. Там Кокорин знатно отдохнул с полуголыми девицами, которых не стеснялся обнимать. Как вы понимаете, Дарьи Валитовой среди них не было.

Через некоторое время после громкого скандала пара начала постить совместные фотографии, вместе отправилась на отдых в ОАЭ, а Кокорин решил не отмалчиваться и дал краткий комментарий по всей этой ситуации.

— Я просто пиарился, — заявил Кокорин, комментируя скандальные снимки.

Так или иначе, но та ситуация осталась в далёком прошлом. Сейчас представить такое просто невозможно. Александр за последние годы показал себя хорошим семьянином, избегая любых схожих историй и всяческих более-менее скандальных моментов. Не заметить это не могли люди, наблюдавшие за всем этим со стороны.

— Зная, как Саша её (Валитову. — Прим. Лайфа) любил, боготворил и восторженно о ней отзывался, надо быть совсем глупенькой женщиной, чтобы потерять и не уберечь такого мужчину. Я её такой и вижу — она в слове из трёх букв делает четыре ошибки, — сказала Sport24 Виктория Боня.

Год расставаний в российском футболе

К слову, расставание Кокорина с Валитовой — не первое в этом году для нашего футбола. И если про громкий развод Павла Мамаева и его бывшей жены Аланы было сказано немало, то вот ещё один разрыв прошёл куда менее заметно. Речь о молодом голкипере сборной России и "Краснодара" Матвее Сафонове, который расстался с супругой Анастасией.

Пара буквально недавно узаконила свои отношения, у них родился ребёнок, но что-то пошло не так. Сначала девушка намекнула на измену, написав об этом (опять-таки) в сториз своего инстаграма.

— Сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытания деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать, — написала Анастасия Сафонова.

Немногим позже СМИ назвали имя новой пассии вратаря. Речь о 26-летней Марине Кондратюк, которая долгое время работала стюардессой в самолёте быков, а теперь пробует свои силы в стендапе. Так или иначе, но семью Сафонов оставил, а новая девушка уже не стесняется говорить о том, стоит ли переходить вратарю в другую команду.

Возвращаясь к Кокорину: для него 2021 год и правда получился очень тяжёлым. "Фиорентине" он попросту не нужен (своим шансом он, как вы знаете, воспользоваться не сумел), да и с личной жизнью, видимо, тоже что-то не заладилось. Либо же в скором времени мир узнает о новой девушке футболиста.

Авторы Шамиль Гаджиев