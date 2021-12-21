Россиянам рассказали, почему под Новый год дорожают билеты в театр

Новый год уже совсем не за горами, а вместе с ним приближаются и длинные выходные. Кто-то поедет в другой город или даже страну, кто-то просидит дома за компьютером, а кто-то предпочтёт сходить в кино или театр. Однако, как оказалось, посещение театральных представлений — удовольствие не из дешёвых.

Как пишет "Вечерняя Москва", одна из причин роста цен на спектакли перед Новым годом — перекупщики. Спекулянты скупают билеты и продают их по сильно завышенным ценникам. В результате театр вынужден ставить цены выше обычного, чтобы хоть как-то защититься от перекупов.

"Театры вынуждены "отбивать" деньги, которые они теряют из-за перекупщиков. Спекулянты по высоким ценам продают не самые лучшие места, а театр предлагает более близкое расположение за эту же сумму, что делает перекупщиков менее конкурентоспособными", — рассказал менеджер билетного оператора Евгений Леновой.

Немаловажную роль играет и актёрский состав постановки, рассказали в Московском театре Олега Табакова. Если в спектакле участвуют звёзды и народные артисты, то и гонорар они требуют более высокий. Отсюда складываются и цены на такие представления. Также ценообразование может зависеть от количества актёров и художественного оформления спектакля, добавили в театре.