Путин и Макрон обсудили проект о гарантиях безопасности РФ
Также лидеры России и Франции коснулись проблемной ситуации, создавшейся в урегулировании внутриукраинского конфликта.
Фото © ТАСС/Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин позвонил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, которому сегодня исполнилось 44 года. Глава российского государства поздравил коллегу с днём рождения, также лидеры обменялись пожеланиями в преддверии Рождества и Нового года. Не обошли президенты и насущные политические темы — проекты российских документов о гарантиях безопасности, а также ситуацию на Украине.
"Владимир Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме. Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договорённости. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате", — говорится в сообщении Кремля.
Также Путин и Макрон обговорили ситуацию в Мали и Нагорном Карабахе, а также ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции канал Russia Today.
"Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России", — добавили в Кремле.
Предыдущий разговор Путина и Макрона состоялся 14 декабря. Президенты тогда успели обсудить широкий спектр тем: борьбу с коронавирусом, накаляющуюся обстановку на Украине и расширение НАТО на восток, а также миграционный кризис на белорусско-польской границе.
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