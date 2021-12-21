Путин и Макрон обсудили проект о гарантиях безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин позвонил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, которому сегодня исполнилось 44 года. Глава российского государства поздравил коллегу с днём рождения, также лидеры обменялись пожеланиями в преддверии Рождества и Нового года. Не обошли президенты и насущные политические темы — проекты российских документов о гарантиях безопасности, а также ситуацию на Украине.

"Владимир Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме. Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договорённости. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате", — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Макрон обговорили ситуацию в Мали и Нагорном Карабахе, а также ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции канал Russia Today.

"Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России", — добавили в Кремле.