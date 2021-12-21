"Заступился за Аню": Директор фигуриста Соловьёва рассказала подробности избиения олимпийского чемпиона
Спортсмен получил травму головы, точный диагноз станет известен после обследования.
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Елена Болотова, директор олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, заявила, что избитый в Москве спортсмен получил травму головы. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.
"Я жду сейчас от Анны Сидоровой, гражданской жены, звонок. Она как раз поехала в больницу, чтобы поговорить с врачами и уточнить. Потому что по телефону никакой информации не дают. Из того, что мы знаем, травма головы. И дальше уже после обследования врачи должны сказать более точно", — заявила Болотова.
Инцидент произошёл накануне ночью. Соловьёв заступился за свою возлюбленную Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. 32-летнего спортсмена избивали трое напавших, все они задержаны полицией.
"Они были компанией. Вчера было мероприятие в федерации кёрлинга. После мероприятия девушки из заведения вышли чуть раньше, а Дима рассчитывался. И, когда он вышел, на улице стояли уже эти ребята. Я знаю, что Дима заступился за Аню. Начали провоцировать, приставать к девушкам. В результате Дима был один, а ребят было трое. Аня вызвала полицию, и всех доставили в полицию. Задержали. Скорую вызвали в отделении полиции. Его (Дмитрия. — Прим. Лайфа) отвезли в Боткинскую больницу. Ждём результаты обследования", — добавила директор фигуриста.
Соловьёв выиграл золото в командных соревнованиях на Олимпиаде 2014 года в Сочи. На Играх-2018 в Пхёнчхане он завоевал серебро в этом же виде программы. Вместе со своей партнёршей Екатериной Бобровой спортсмен также стал чемпионом Европы и бронзовым призёром первенства мира.
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