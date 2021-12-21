Цена газа в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров

Стоимость январского фьючерса на голубое топливо по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла $2120 за одну тысячу кубометров, или €181,47 за МВт/ч, исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч. Но на этом рост цен не остановился. Газ продолжил дорожать и достиг отметки в $2145 за одну тысячу кубометров. Таким образом, цена голубого топлива в Европе за день выросла уже более чем на 25%.