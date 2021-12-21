Цена газа в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров
Стоимость голубого топлива за день взлетела уже более чем на 25%.
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Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов продолжает бить исторические рекорды и уже превысила отметку в $2100 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январского фьючерса на голубое топливо по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла $2120 за одну тысячу кубометров, или €181,47 за МВт/ч, исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч. Но на этом рост цен не остановился. Газ продолжил дорожать и достиг отметки в $2145 за одну тысячу кубометров. Таким образом, цена голубого топлива в Европе за день выросла уже более чем на 25%.
Напомним, стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые с октября этого года превысила $1700 16 декабря. Цена начала расти после того, как "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на пятницу. Позже стоимость фьючерсов на нидерландском хабе TTF немного опустилась.
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