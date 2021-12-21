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На "Винзаводе" пройдёт Новогодний маркет современного искусства WIN-WIN

Художники, галереи и мастерские представят свои творческие проекты сразу на трёх пространствах центра.

21 декабря, 15:41
<p>Фото © Центр современного искусства "Винзавод" </p>

Фото © Центр современного искусства "Винзавод"

25 и 26 декабря в центре современного искусства "Винзавод" пройдёт третий маркет WIN-WIN, где художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства. Новогодний маркет займёт сразу три пространства "Винзавода": "Винтажный зал", "Бродильный цех" и "Малое винное хранилище".

  • Владимир Жирнов, "Без названия" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Владимир Жирнов, "Без названия" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Игорь Баранов, "Триумф борщевика" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Игорь Баранов, "Триумф борщевика" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Кирилл Гатаван, "Без названия" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Кирилл Гатаван, "Без названия" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Александра Бабенко, "Оставленный" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Александра Бабенко, "Оставленный" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Алексей Лука, "Воспоминание о завтрашнем дне" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Алексей Лука, "Воспоминание о завтрашнем дне" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Антон ТММ, Endemic machine © Центр современного искусства "Винзавод"
    Антон ТММ, Endemic machine © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Алексей Купрейченко, "Опора/Бетон" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Алексей Купрейченко, "Опора/Бетон" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Алексей Партола и 0331c, "Город из подземелья" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Алексей Партола и 0331c, "Город из подземелья" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Владимир Дубосарский, "Свет под водой" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Владимир Дубосарский, "Свет под водой" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Ксюша Ласточка, Максим Трулов, "Волшебник" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Ксюша Ласточка, Максим Трулов, "Волшебник" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Мария Анш, "Степь" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Мария Анш, "Степь" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Оксана Геец, "Зелёный" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Оксана Геец, "Зелёный" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Кирилл Кто, "Теперь у вас тоже есть это" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Кирилл Кто, "Теперь у вас тоже есть это" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Максим Има, "Диктант" © Центр современного искусства "Винзавод"
    Максим Има, "Диктант" © Центр современного искусства "Винзавод"
  • Humor © Центр современного искусства "Винзавод"
    Humor © Центр современного искусства "Винзавод"

Владимир Жирнов, "Без названия" © Центр современного искусства "Винзавод"

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WIN-WIN-маркет — это совместная инициатива фонда поддержки современного искусства "Винзавод" и издательства "Формат один" по созданию эффективного доступа к искусству и творческим процессам для каждого. Среди идейных создателей проекта — Эльчин Али-заде (один из организаторов принт-маркета "Вкус бумаги" и основатель издательства "Формат один") и Сабина Чагина (руководитель и куратор направления Urban + Art фонда поддержки современного искусства "Винзавод" и сооснователь биеннале "Артмоссфера").

"В рамках направления Urban + Art, которое появилось весной 2021 года, мы рассматриваем и тестируем разные форматы — кроме уже привычных, как биеннале "Артмоссфера". Начали с событийных форматов: проводим маркет современного искусства WIN-WIN, встречи и теннисные турниры среди художников, открыли магазин тиражного искусства WIN-WIN, формируем вокруг себя сообщество, всячески обозначаем своё присутствие и открытость, чтобы создать новые точки притяжения внутри старейшей институции Москвы — ЦСИ "Винзавод", — сообщила Сабина Чагина.

Найдена картина "Зависть", украденная с выставки на "Винзаводе"

Найдена картина "Зависть", украденная с выставки на "Винзаводе"

Концепция win – win была предложена в 1981 году профессорами Гарвардского университета Роджером Фишером и Уильямом Юри. Это то взаимодействие участников процесса, при котором обе стороны остаются в выигрыше. Совместная инициатива фонда поддержки современного искусства "Винзавод" и издательства "Формат один" как раз направлена на эффективный и продуктивный доступ к искусству и творческим процессам для всех.

Ранее Лайф писал, что центр современного искусства "Арт-станция" откроется в Петербурге весной 2022 года. Проект на финишной прямой — остаётся подвести отопление и провести водоснабжение.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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