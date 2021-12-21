На "Винзаводе" пройдёт Новогодний маркет современного искусства WIN-WIN

25 и 26 декабря в центре современного искусства "Винзавод" пройдёт третий маркет WIN-WIN, где художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства. Новогодний маркет займёт сразу три пространства "Винзавода": "Винтажный зал", "Бродильный цех" и "Малое винное хранилище".































WIN-WIN-маркет — это совместная инициатива фонда поддержки современного искусства "Винзавод" и издательства "Формат один" по созданию эффективного доступа к искусству и творческим процессам для каждого. Среди идейных создателей проекта — Эльчин Али-заде (один из организаторов принт-маркета "Вкус бумаги" и основатель издательства "Формат один") и Сабина Чагина (руководитель и куратор направления Urban + Art фонда поддержки современного искусства "Винзавод" и сооснователь биеннале "Артмоссфера").

"В рамках направления Urban + Art, которое появилось весной 2021 года, мы рассматриваем и тестируем разные форматы — кроме уже привычных, как биеннале "Артмоссфера". Начали с событийных форматов: проводим маркет современного искусства WIN-WIN, встречи и теннисные турниры среди художников, открыли магазин тиражного искусства WIN-WIN, формируем вокруг себя сообщество, всячески обозначаем своё присутствие и открытость, чтобы создать новые точки притяжения внутри старейшей институции Москвы — ЦСИ "Винзавод", — сообщила Сабина Чагина.

Концепция win – win была предложена в 1981 году профессорами Гарвардского университета Роджером Фишером и Уильямом Юри. Это то взаимодействие участников процесса, при котором обе стороны остаются в выигрыше. Совместная инициатива фонда поддержки современного искусства "Винзавод" и издательства "Формат один" как раз направлена на эффективный и продуктивный доступ к искусству и творческим процессам для всех.