Зеленский надеется на создание зоны свободной торговли с Турцией в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Анкарой в начале 2022 года. Об этом он сообщил в ходе конференции с послами Незалежной.

"Очень верю, что финализируем ЗСТ с Турцией. Хотелось бы это сделать в начале следующего года, когда будет визит президента [Турции Реджепа] Эрдогана на Украину", — сказал лидер Незалежной.