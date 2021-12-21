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Зеленский надеется на создание зоны свободной торговли с Турцией в 2022 году

Президент Незалежной отметил, что хотелось бы договориться об этом, когда турецкий лидер посетит страну.

21 декабря, 15:51
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Анкарой в начале 2022 года. Об этом он сообщил в ходе конференции с послами Незалежной.

"Очень верю, что финализируем ЗСТ с Турцией. Хотелось бы это сделать в начале следующего года, когда будет визит президента [Турции Реджепа] Эрдогана на Украину", — сказал лидер Незалежной.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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