Зеленский заявил о готовности к диалогу с РФ в любом формате, в том числе тет-а-тет
Также президент Украины не исключил, что к участию в переговорах можно привлечь и посредников.
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Pavlo Bahmut / Ukrinform / Future Publishing
Киев готов к диалогу с Москвой — как напрямую, тет-а-тет, так и с привлечением "партнёров". Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся, готовы в любом формате — как с любыми партнёрами. Готовы и на прямой диалог тет-а-тет", — сказал лидер Незалежной.
При этом ранее Владимир Зеленский призвал ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза. Целью ограничений, по его словам, в том числе должен стать отказ от размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, однако сами рассуждения о такой возможности он назвал информационной атакой.
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