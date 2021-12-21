Зеленский заявил о готовности к диалогу с РФ в любом формате, в том числе тет-а-тет

Киев готов к диалогу с Москвой — как напрямую, тет-а-тет, так и с привлечением "партнёров". Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся, готовы в любом формате — как с любыми партнёрами. Готовы и на прямой диалог тет-а-тет", — сказал лидер Незалежной.