НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Нападение отца девятилетней студентки-вундеркинда МГУ на завкафедрой сняли на видео

Мужчина кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, после чего его закрыли в аудитории, чтобы он не нанёс никому физического вреда.

21 декабря, 16:19
15546

© Instagram/newsmsk_mo

Отец девятилетней студентки-вундеркинда устроил замес с завкафедрой из-за плохой оценки. Видео © Instagram/newsmsk_mo

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой напал на завкафедрой в здании факультета психологии из-за плохой оценки дочери, сообщила пресс-служба факультета.

"Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования", — рассказали в пресс-службе факультета.

Отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям. При этом шокированная происходящим дочь стояла рядом, а сотрудникам вуза даже пришлось вызвать полицию и вывести преподавателей. Самого нарушителя закрыли в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда до приезда правоохранителей.

В вузе добавили, что всё произошло из-за того, что Алиса не сдала "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала студентку, чтобы сообщить ей результат, но отец вундеркинда уже успел учинить потасовку.

Декан психфака МГУ пытался вразумить отца девятилетней студентки-вундеркинда

Декан психфака МГУ пытался вразумить отца девятилетней студентки-вундеркинда

Ранее Лайф писал, что одногруппники девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ рассказали, как она сдаёт сессию. По их мнению, самым сложным испытанием для Алисы Тепляковой станет экзамен по психологии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1