Нападение отца девятилетней студентки-вундеркинда МГУ на завкафедрой сняли на видео

Отец девятилетней студентки-вундеркинда устроил замес с завкафедрой из-за плохой оценки. Видео © Instagram/newsmsk_mo

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой напал на завкафедрой в здании факультета психологии из-за плохой оценки дочери, сообщила пресс-служба факультета.

"Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования", — рассказали в пресс-службе факультета.

Отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям. При этом шокированная происходящим дочь стояла рядом, а сотрудникам вуза даже пришлось вызвать полицию и вывести преподавателей. Самого нарушителя закрыли в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда до приезда правоохранителей.

В вузе добавили, что всё произошло из-за того, что Алиса не сдала "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала студентку, чтобы сообщить ей результат, но отец вундеркинда уже успел учинить потасовку.