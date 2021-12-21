Путин провёл первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Шольцем

Президент России Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Он поздравил собеседника с началом работы на этом посту.

Кроме того, российский лидер информировал канцлера о предложениях по гарантиям безопасности, которые Москва направила западным партнёрам и которые исключают дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений.

"Выражена надежда, что будут организованы серьёзные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам", — говорится в сообщении Кремля.

Также лидеры обсудили урегулирование конфликта на Востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание Шольца на то, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения Минских договорённостей, что является препятствием для проведения нового саммита в нормандском формате.

Оба лидера выразили "заинтересованность в поддержании контактов "по различным каналам".

"В связи с этим отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом", — добавили в Кремле.