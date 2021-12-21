Путин провёл первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Шольцем
Российский лидер проинформировал канцлера о предложениях по гарантиям безопасности, которые Москва направила западным партнёрам, также беседа коснулась ситуации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин. Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL; © ТАСС / Shalan Stewart / ZUMA
Президент России Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Он поздравил собеседника с началом работы на этом посту.
Кроме того, российский лидер информировал канцлера о предложениях по гарантиям безопасности, которые Москва направила западным партнёрам и которые исключают дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений.
"Выражена надежда, что будут организованы серьёзные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам", — говорится в сообщении Кремля.
Также лидеры обсудили урегулирование конфликта на Востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание Шольца на то, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения Минских договорённостей, что является препятствием для проведения нового саммита в нормандском формате.
Оба лидера выразили "заинтересованность в поддержании контактов "по различным каналам".
"В связи с этим отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом", — добавили в Кремле.
Напомним, Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ 8 декабря, сменив на этом посту Ангелу Меркель. В рамках своего выступления в Бундестаге он объявил о готовности Германии к конструктивному диалогу с Россией и о готовности "чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации".
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