Аналитик Оленченко счёл "предупредительными" слова Путина о недоверии гарантиям США

Россия постоянно убеждается в непоследовательности и ненадёжности США как долгосрочного партнёра. Это стало ключевым качеством американской стороны в международной дипломатии. А президент России Владимир Путин лишь обозначил очевидное, напомнив в своём выступлении о неоднократном выходе США из договоров и несоблюдении долгосрочных юридических гарантий, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Президент России нашёл возможным озвучить такой подход, чтобы американцам и их партнёрам было понятно, что мы видим их непоследовательность или хитрость в их поведении и учитываем это", — объяснил аналитик в беседе с RT.

Россия же придерживается соблюдения всех достигнутых договорённостей. А слова Владимира Путина носят "предупредительный характер" для Вашингтона, добавил Оленченко.