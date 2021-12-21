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Госсекретарь США Блинкен подтвердил планы начать переговоры с РФ по безопасности в январе

Он отметил, что предстоит увидеть, "удастся ли продвинуться в преодолении разногласий дипломатическими мерами".

21 декабря, 20:45
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен © ТАСС/EPA</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен © ТАСС/EPA

Власти США планируют контакты с Россией по вопросам безопасности в двустороннем формате, а также по линии Совета РФ – НАТО и ОБСЕ уже в начале следующего года. Об этом на пресс-конференции сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы и Россия говорили, что мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия – НАТО <...>, через ОБСЕ, где мы тоже являемся членами наряду с нашими европейскими союзниками и партнёрами, а также Украина и Россия", — отметил он.

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Блинкен рассчитывает, что контакты по всем этим вопросам произойдут "сравнительно рано" в 2022 году. По словам американского госсекретаря, предстоит увидеть, "удастся ли продвинуться в преодолении разногласий дипломатическими мерами".

Ранее помощник Блинкена по делам Европы и Евразии Карен Донфрид также заявила, что Вашингтон ожидает начала консультаций с Россией по вопросам безопасности в январе.

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Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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