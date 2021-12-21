Госсекретарь США Блинкен подтвердил планы начать переговоры с РФ по безопасности в январе

Власти США планируют контакты с Россией по вопросам безопасности в двустороннем формате, а также по линии Совета РФ – НАТО и ОБСЕ уже в начале следующего года. Об этом на пресс-конференции сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы и Россия говорили, что мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия – НАТО <...>, через ОБСЕ, где мы тоже являемся членами наряду с нашими европейскими союзниками и партнёрами, а также Украина и Россия", — отметил он.

Блинкен рассчитывает, что контакты по всем этим вопросам произойдут "сравнительно рано" в 2022 году. По словам американского госсекретаря, предстоит увидеть, "удастся ли продвинуться в преодолении разногласий дипломатическими мерами".