Reuters: Санкции США при "вторжении" России на Украину могут затронуть поставки смартфонов

Власти США могут ввести против России "жёсткие меры экспортного контроля" в случае "вторжения" на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.

По данным СМИ, речь идёт, в частности, об ограничении импорта смартфонов, авто- и авиазапчастей. Reuters отмечает, что эти меры могут стать дополнением к экономическим санкциям. Обсудить их планируется на встрече американских чиновников высокого ранга 21 декабря.

Агентство поясняет, что данные ограничения могут перекрыть доступ РФ к широкому спектру технологий, предназначенных для массового потребителя и промышленности.