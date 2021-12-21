Reuters: Санкции США при "вторжении" России на Украину могут затронуть поставки смартфонов
По данным СМИ, также рассматриваются ограничения импорта авто- и авиазапчастей. Обсудить их планируется на встрече американских чиновников высокого ранга 21 декабря.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Власти США могут ввести против России "жёсткие меры экспортного контроля" в случае "вторжения" на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.
По данным СМИ, речь идёт, в частности, об ограничении импорта смартфонов, авто- и авиазапчастей. Reuters отмечает, что эти меры могут стать дополнением к экономическим санкциям. Обсудить их планируется на встрече американских чиновников высокого ранга 21 декабря.
Агентство поясняет, что данные ограничения могут перекрыть доступ РФ к широкому спектру технологий, предназначенных для массового потребителя и промышленности.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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