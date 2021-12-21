Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Порошенко Roshen более чем на $10 млн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с экс-президентом страны Петром Порошенко, на общую сумму 283,63 миллиона гривен (почти десять с половиной миллионов долларов). Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечает АМКУ, "группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в её способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке". Штраф бизнесу Порошенко вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. По данным властей, компании, используя своё монопольное положение, необоснованно повышали цены на патоку и сиропы в течение 2018–2020 годов.