Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Порошенко Roshen более чем на $10 млн
Причиной стало необоснованное повышение цен на патоку и сиропы в течение 2018–2020 годов.
Фото © ТАСС / Zuma
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с экс-президентом страны Петром Порошенко, на общую сумму 283,63 миллиона гривен (почти десять с половиной миллионов долларов). Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
"Проанализировав суть установленных нарушений конкурентного законодательства, комитет решил наложить следующие штрафы на участников группы: ООО "Интерстарч Украины" — 210,185 миллиона гривен, ЧАО "Днепровский УПК" — 47,45 миллиона гривен, ЧАО "Интеркон" — 25,98 миллиона гривен", — говорится в сообщении.
Как отмечает АМКУ, "группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в её способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке". Штраф бизнесу Порошенко вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. По данным властей, компании, используя своё монопольное положение, необоснованно повышали цены на патоку и сиропы в течение 2018–2020 годов.
Напомним, ранее стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Владимира Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По мнению политика, украинский лидер перешёл красные линии, когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.
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