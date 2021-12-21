Лайф публикует видео с моментом схода лавины в Южной Осетии

Инцидент произошёл 20 декабря. В результате схода лавины никто не пострадал. Вечером 21 декабря лавина сошла в районе южного портала. Погибли двое российских военнослужащих. Кроме того, двое военных находятся в больнице, а ещё одного ищут. В МЧС Южной Осетии ранее сообщили, что из-за опасности схода лавин закрыта Транскавказская автомагистраль, соединяющая республику с Россией.