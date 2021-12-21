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Лайф публикует видео с моментом схода лавины в Южной Осетии

В результате инцидента, случившегося 20 декабря, никто не пострадал.

21 декабря, 19:19

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео момента схода лавины в Южной Осетии в районе северного портала Рокского тоннеля.

Видео момента схода лавины в Южной Осетии © LIFE

Инцидент произошёл 20 декабря. В результате схода лавины никто не пострадал. Вечером 21 декабря лавина сошла в районе южного портала. Погибли двое российских военнослужащих. Кроме того, двое военных находятся в больнице, а ещё одного ищут. В МЧС Южной Осетии ранее сообщили, что из-за опасности схода лавин закрыта Транскавказская автомагистраль, соединяющая республику с Россией.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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