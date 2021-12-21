Эксперт по безопасности предрёк США поражение от России в "серой зоне" Восточной Европы

Эксперт в области безопасности Брент Сэдлер считает, что США в борьбе с Россией за Восточную Европу ждёт поражение. Об этом он написал в статье для Foreign Policy.

"Вашингтон не сможет соперничать с Москвой и Пекином в "серой зоне" не из-за устаревшей армии, неудачных стратегий или пробелов в разведывательных данных. США проигрывают, потому что не организованы должным образом для современной конкуренции с великими державами", — заявил Сэдлер.

Автор статьи также упомянул о "смерти" однополярного мира во главе с Америкой, существовавшего после распада СССР в 1991 году. А среди причин неудачи страны он назвал постепенное ослабление экономики США, военного преимущества и инструментов мягкой силы.

По мнению Сэдлера, из-за сложившейся мировой ситуации Вашингтон должен фундаментально переосмыслить стратегии национальной безопасности. Он отметил, что новая доктрина поможет обеспечить защиту интересов Америки и устранить все "угрозы", которые исходят со стороны России и Китая. При этом колумнист выразил уверенность в том, что Штаты неэффективно противостоят Москве и Пекину. Он считает, что их укрепление в Восточной Европе и Южно-Китайском море серьёзно подорвало позиции США и породило сомнения в возможностях Пентагона.