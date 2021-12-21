Бастрыкин поручил передать в СК дело о массовом ДТП в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ ходатайствовать о передаче уголовного дела о массовом ДТП с участием 20 машин в Москве из МВД. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с широким общественным резонансом с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство ГСУ СК России материалов по факту данного ДТП", — говорится в сообщении.