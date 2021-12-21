Бастрыкин поручил передать в СК дело о массовом ДТП в Москве
Виновником аварии стал 34-летний водитель, который мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
Массовое ДТП на ТТК в Москве. Фото © LIFE
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ ходатайствовать о передаче уголовного дела о массовом ДТП с участием 20 машин в Москве из МВД. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В связи с широким общественным резонансом с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство ГСУ СК России материалов по факту данного ДТП", — говорится в сообщении.
Напомним, массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве. Лайф публиковал видео последствий, а Дептранс поделился кадрами с моментом аварии. Виновником ДТП стал 34-летний водитель, предварительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, прав у него не нашли. Среди повреждённых авто одно — с дипломатическими номерами.
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