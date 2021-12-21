Приложение "Парковки России" начнут тестировать в Санкт-Петербурге с 28 декабря

Тестовую версию мобильного приложения "Парковки России" начнут использовать в Санкт-Петербурге с 28 декабря. Пробный период продлится месяц, а после приложение заработает для всех.

"Мы запускаем "Парковки России" — тестовую версию столичного приложения "Парковки Москвы", которым с 28 декабря можно будет пользоваться в Санкт-Петербурге. Это особенно удобно для тех, кто часто бывает в обоих городах", — сообщается в официальном Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Пользователей приложения ждёт несколько часов бесплатной парковки в Петербурге, а самые активные получат карты "Тройка-Подорожник". Деньги от оплаты через приложение пойдут в бюджет города, где паркуются пользователи.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова также приводятся в сообщении, столичными парковками пользуется более 125 тысяч водителей машин с петербургскими номерами. А москвичи, в свою очередь, часто выбирают Северную столицу для поездок на машине. Он отметил, что функционал приложения расширяется по поручению мэра Москвы. Это нужно и для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах. Ликсутов добавил, что за время работы приложения были учтены идеи пользователей.