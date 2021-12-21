У всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону"

Специалисты российского Центра имени Гамалеи провели исследование и выяснили, что во всех исследованных образцах людей, ревакцинированных "Спутником V", есть нейтрализующие антитела к штамму "омикрон". Сообщение об этом появилось на странице российской вакцины в "Твиттере".

"Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных", — говорится в сообщении.