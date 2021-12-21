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У всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону"

Нейтрализующих антител к новому варианту ковида даже больше, чем к исходному штамму коронавируса.

21 декабря, 18:19
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Специалисты российского Центра имени Гамалеи провели исследование и выяснили, что во всех исследованных образцах людей, ревакцинированных "Спутником V", есть нейтрализующие антитела к штамму "омикрон". Сообщение об этом появилось на странице российской вакцины в "Твиттере".

"Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных", — говорится в сообщении.

Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона"

Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона"

Ранее РФПИ заявил, что "Спутник V" даёт устойчивый ответ к "омикрону" и защищает от тяжёлых форм ковида. В фонде также считают, что бустер "Спутник лайт" сильно повышает эффективность других вакцин, а совместная эффективность препаратов может достичь более 80%.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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