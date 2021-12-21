У всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону"
Нейтрализующих антител к новому варианту ковида даже больше, чем к исходному штамму коронавируса.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Специалисты российского Центра имени Гамалеи провели исследование и выяснили, что во всех исследованных образцах людей, ревакцинированных "Спутником V", есть нейтрализующие антитела к штамму "омикрон". Сообщение об этом появилось на странице российской вакцины в "Твиттере".
"Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных", — говорится в сообщении.
Ранее РФПИ заявил, что "Спутник V" даёт устойчивый ответ к "омикрону" и защищает от тяжёлых форм ковида. В фонде также считают, что бустер "Спутник лайт" сильно повышает эффективность других вакцин, а совместная эффективность препаратов может достичь более 80%.
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